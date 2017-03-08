DHA İSTANBUL- (ÖZEL görüntülerle geniş haber) BİLGİ ÜNİVERSİTESİ'NDE OLAY (3)

- YARALANAN KIZ ÖĞRENCİ: MASAYI DEVİRİP ÜZERİMİZE SALDIRDILAR

* Bilgi Üniversitesi'nin kampüsüne giren grup, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle stant açan öğrencilere saldırdı.

* Başka üniversitelerin öğrencileri olduğu belirlenen saldırgan gruptaki 6 kişi gözaltına alındı.

* Yüzüne gelen tekmeyle yaralanan kız öğrenci, "Masayı devirip üzerimize saldırdılar. Tekbir getiriyorlardı" diye konuştu.

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Hasan YILDIRIM - İhsan YALÇIN - İSTANBUL

Eyüp'te bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne gelen bir grup, 8 Mart Kadınlar Günü için açılan stantlara saldırdı. Çıkan olaylarda bir kız öğrenci yaralandı. Saldıran gruptan 6 kişi gözaltına alındı.

STANT AÇAN ÖĞRENCİLERE SALDIRDILAR

Olay, saat 14:00 sıralarında Alibeyköy'deki İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir grup, üniversitenin girişindeki turnikelerden atlayarak içeri girdi. Sloganlar atan grup, üniversite yönetiinin izniyle kampüste '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' için kurulan stantlara saldırdı. Olaylara üniversitenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Olaylar, o sırada üniversite bahçesinde bulunan öğrenciler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Üniversite yönetimi durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Eyüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri gözaltına aldığı kişilerin İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi öğrencileri olduğu belirlendi.

Olaylar sonrası kampüste toplanan üniversite yönetime tepki gösterdi. Öğrenciler, daha önce de benzer şeyler yaşandığını ama güvenlik önlemi alınmadığını söylediler.

YARALI GENÇ KIZ OLAYLARI ANLATTI

Çıkan arbedede yüzüne tekme gelen Medya ve İletişim Sistemleri 4. sınıf öğrencisi İrem Esmer yaralandı. Yüzüne tekme geldiğini belirten genç kızın sağ gözü morarırken kaşında açılma oldu. Yaralı öğrenci Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayı anlatan İrem Esmer, "Bugün Bilgi Üniversitesi'nde 8 Mart etkinliğimiz vardı. 20 kişilik bir grup gördük. Masamız vardı. Masamızı devirdiler. Tekbir getirerek bize saldırdılar. Yaşanan kargaşada ben yere düştüm. Yüzüme tekme geldi. Her sene yaptığımız gibi bu sene de standımızı açmıştık. 8 Mart'ı kutlarken bir anda böyle bir şeyle karşılaştık. Okul öğrencisi olmayan grup turnikelerden atlayarak içeri girmiş. Yüzleri kapalıydı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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//ÖZEL//

-Yaralı öğrenci ile röp.

-Yaralı öğrencinin morarmış gözü

-Gözdeki bant

-Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntü

CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ:

-Bahçede yaşanan kargaşadan detay görüntüler

-Kalabalık öğrenci grubundan görüntüler

-Bir üniversite yetkilisinin öğrencilere seslenmesi

-Koşuşturmalar

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Üniversitenin önünden görüntüler

-Kapı önünde bekleyen çevik kuvvet polislerinden görüntüler

-Üniversite öğrencileriyle röportajlar

-Detaylar



08.03.2017 - 16.18 Haber Kodu : 170308185

08.03.2017 - 16.17 Haber Kodu : 170308183_

08.03.2017 - 16.17 Haber Kodu : 170308182