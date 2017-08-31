Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
ABD Rusya Başkonsolosluğunu kapatıyor
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Kars'ta 5 terörist öldürüldü
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli silahla yaralandı
Eyüp Yeşilpınar'da bir şahıs ateşli...
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde 82.5 arttı
Dış ticaret açığı Temmuz'da yüzde...

DHA İSTANBUL- (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) BEŞİKTAŞTA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

  Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri aracın altında kalarak sıkıştı. Bulunduğu  yerden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.  Haber-Kamera:...

DHA İSTANBUL- (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) BEŞİKTAŞTA TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

 

Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Yaralılardan biri aracın altında kalarak sıkıştı. Bulunduğu  yerden çıkartılan yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. 

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL ()
Kaza Büyükdere Caddesi üzerinde bir alışveriş merkezinin önünde Sarıyer istikametinde saat 18.00 sıralarında  meydana geldi. İddialara gören  39 TK 361 Plakalı motosiklet sürücüsü  Ecza Sokak'tan  Büyükdere Caddesine çıktı. O sırada cadde üzerinde 34 ME 342 plakalı  araç motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki iki kişiden biri yola savrulurken diğeri aracın altında kalarak sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Cipin  altında kalan kişi itfaiye ekipleri tarafında bulunduğu yerden çıkartıldı. Yaralılara ilk müdahale ambulansta yapılırken yaralılar Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aracın altında kalan ve yola savrulan  yaralıların  durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Görgü tanıklarından Metin Dönmez, "Motor cipin önüne geçti. Cipin vurması ile birlikte iki kişi havada uçtu. Bir tanesi kaldırıma vurdu. Bir tanesi de cip duramadı altına aldı. Bende hemen 155'i aradım. Bir kişi arabanın altında kaldı bir kişide kaldırıma vurdu' diye konuştu.   
Kazaya karışan sürücü ise ifadesi alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü: 
-------------------
-Cep telefonu (ÖZEL) 
-Aaracın altında kalan kişiyi kurtarmaya çalışanlardan görüntü (ÖZEL) 
-Bir yaralının yolda yatması (ÖZEL) 
-Yaralıların ambulansın içerisinde görüntüsü (ÖZEL)
-Polis ekiplerinden görüntü
-Kazaya karışan araçlardan görüntü
-Kazaya karışan jeep sürücüsünden görüntü
-Kazaya karışan motosikletten görüntü
-Genel ve yakın detaylar    
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314