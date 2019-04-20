DHA İSTANBUL - (ÖZEL) -  ESENYURT'TA İHMAL FACİAYA YOL AÇIYORDU

- Esenyurt'ta parkta kapağı açık bırakılan kuyuya 1,5 yaşındaki çocuk düştü.

- Annesi de bebeğini kurtarmak için kuyuya atladı.

- Mahsur kalan bebek ile anneyi, itfaiye ekipleri kurtardı.

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL

Esenyurt'ta kapağı açık bırakılan parktaki kuyuya 1,5 yaşındaki Suriyeli bebek düştü. Bebeğini kurtarmak isteyen anne de kuyuya atladı. Kuyuda mahsur kalan anne ve bebeğini, itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmanın ardından kurtardı.

Suriyeli anne Hadil Haccar (25), 1,5 yaşındaki bebeği Ömer Asaf Haccar ile birlikte dün akşam Atatürk Mahallesi'nde bulunan Necmettin Erbakan parkına geldi. Annesinin bir anlık dalgınlığıyla küçük çocuk parkta bulunan havuzun basınç kuyusuna düştü. Yaklaşık 7 metre derinliğinde olduğu belirtilen kuyuya düşen bebeğini fark eden anne de çocuğunu kurtarmak için kuyuya atladı. Çevredekiler anne ve çocuğa yardımcı olmak istediler ancak başarılı olamadılar.

ANNE VE BEBEĞİNİN İTFAİYE KURTARDI

Parktakilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Parka gelen itfaiye ekipleri kuyunun girişine vinç sistemi kurarak, mahsur kalan anne ve çocuğunu kurtarmak için çalışma başlattı. Kuyuya inen bir itfaiye eri önce küçük bebeği vince bağlanan sedyeye aldı. Bebek, sedyeyle yukarıya çekildi. İtfaiye eri daha sonra aynı şekilde anne Hadil Haccar'ı kuyudan çıkardı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonunda kurtarılan anne ve çocuğu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, annenin vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi. Görevliler, anne ve çocuğunun düştüğü kuyunun ağzını tahta ve taş koyarak kapattı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyenin çalışmaları

-Ambulansın gelmesi

-Çocuğun kuyudan çıkarılması

-Annenin kuyudan çıkarılması

-Annenin ve bebeğin ambulansa taşınması

-Genel ve detaylar

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