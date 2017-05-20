DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - DÜĞÜNÜNE SAYILI GÜNLER KALA ÖLDÜ.. DAVETLİLER KONVOY YAPIP MEZARINA GİTTİ

* Düğününe 12 gün kala ölen Mehmet Uğur Kaplan, yaşasaydı bugün damat kıyafetini girip düğün yapacaktı.

* Kaplan, günler öncesinden dostlarına düğün davetiyesi dağıtmıştı.

* Ailesi ve dostları onu bugün unutmadı. Mahallede birayaya gelindi, konvoy yapılıp mezarlığa gidildi.

* Oğlunu damatlıkla göremeden toprağa veren anne gözyaşlarına boğuldu.

Haber - Kamera Ramazan EĞRİ İstanbul

Beykoz'da yaşayan 36 yaşındaki servis şoförü Mehmet Uğur Kaplan, hayatını Şefika Sakar ile birleştirmeye hazırlanıyordu. Hazırlıkların sürdüren çift, bugüne yani Mayıs ayının 20'sine düğün salonunu tuttu, günler öncesinde davetileri dağıttı. Ancak Kaplan, 12 gün önce kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Mehmet Uğur Kaplan, Beykoz Anadolu Kavağı'ndaki mezarlıkta toprağa verildi.

KONVOY HALİNDE MEZARLIĞA GİDİLDİ

Çevresinde "Sosyete Uğur" olarak bilinen Mehmet Uğur Kaplan, ölmese bugün dünya evine girecekti. Kaplan için ailesi ve dostları mahallesinde biraraya geldi. Araçlar peşpeşe dizildi, konvoy yapıldı. Havlu yerine aynalara siyah kuradele takıldı.

Dostları konvoy halinde "Sosyete Uğur" un kabrinin bulunduğu mezarlığa gitti.

OĞLUNU DAMATLIKLA GÖREMEDİ

Mezarlıkta gözyaşı sel oldu. Şefika Sakar ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Fatma Kaplan, oğlunun mezarı başında gözyaşı döktü. Oğlunu damatlıkla göremeden toprağa veren Anne Kaplan, " Düğün merasimi yerine cenaze merasimi yaptık" dedi.

Mezarlık başında dualar edildi, Kuran'ı Kerim okundu. Sosyete Uğur'dan geriye bir yakının düğününde horon teperken çekilen görüntüleri kaldı.



Görüntü Dökümü:

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-Oluşturulan konvoy

-Mezarlık başındaki anma

-Mezarı başında ağlayan anne

-Anne ile röp.

-Anne yanında bekleyen gelin

-Mezarlığa gelen Kaplanın arkadaşları

-Mezar başında yapılan dualar

-Araçlara bağlanan siyah kurdeleler

-Ölen Uğur Kaplanın hayattayken çekilen videosu (ortadaki ceketli)

-Düğün için bastırılan davetiye

-Genel ve Detay

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