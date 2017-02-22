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DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - DOĞALGAZ BOMBA GİBİ PATLADI; MARKETTE YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

  * Küçükçekmece'de önceki gün bir pastanede meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında hemen karşısında bulunan markette yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. * Patlamasının şiddetiyle marketin camları kırıldı, raflar devrildi,...

DHA İSTANBUL - (ÖZEL) - DOĞALGAZ BOMBA GİBİ PATLADI; MARKETTE YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

 

* Küçükçekmece'de önceki gün bir pastanede meydana gelen doğalgaz patlaması sırasında hemen karşısında bulunan markette yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

* Patlamasının şiddetiyle marketin camları kırıldı, raflar devrildi, ürünler dışarıya kadar fırladı. Markette bulunanlar devrilen reyonların altında kaldı.

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'ndeki pastanede önceki gün meydana gelen ve 7 kişinin yaralandığı doğalgaz patlaması sırasında hemen karşısında bulunan markett yaşananlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, patlamayla birlikte müşterilerin de bulunduğu markette ürünler dışarı fırlıyor. Yerlerinden sökülen cam dolap kapakları ile reyonlar müşterilerin üzerine devriliyor. Bir anda marketi toz bulutu kaplıyor. Markettekiler can havliyle kendini dışarı atıyor.

Patlamadan saniyeler sonra da çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görülüyor.

"ENKAZ ALTINDA KALAN KİŞİYİ KURTARDIK"

Patlama sırasında yaşadıklarını anlatan market sahibi Fuat Uzen, "Panik ve korku içindeydik. Bomba atıldığını düşündüm. İmdat sesleri geldi, yaralıların yardımına koştuk. Enkaz altına kalan kişiyi kurtardık. Çevredeki birçok iş yerinde de maddi hasar oluştu" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Patlamayla birlikte marketteki ürünlerin dışarı ve yerlere saçılması

-Cam dolap kapaklarının müşterilerin üzerine devrilmesi

-Markettekilerin dışarı kaçması

-Çevredekilerin olay yerine koşması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜLER)

-Market sahibi ile röp.

-Patlamanın yaşandığı yer

-Olay günü çekilen arşiv görüntü

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