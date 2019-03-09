DHA İSTANBUL  (ÖZEL) - D-100'DE TAKSİ TAKLA ATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-
D-100 Karayolu Kadıköy mevkiinde kaza yapan taksi takla attı.
D-100 Karayolu Kadıköy mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Bir otomobilin arkadan çarptığı taksi takla atarak ters döndü.
Kazada müşterinin olmadığı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle D-100'de trafik yoğunluğu oluştu. Ters dönen taksinin çekici tarafından kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
---------
-Ters dönen taksinin görüntüsü
-Kazaya karışan aracın görüntüsü
-Trafikten görüntü
-Vatandaşlar ile röp
-Genel ve detay görüntüler