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DHA İSTANBUL- (ÖZEL) ÇEKMEKÖY'DE "SOSYETE PAZARI" ESNAFINDAN PROTESTO

  * Pazarcılar yerlerinin değiştirilmesine tepki olarak eylem yaptı. Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL- Çekmeköy Ulus Pazarı'nın yerinin değiştirilmesi üzerine pazarcılar eylem yaptı Çekmeköy Hamidiye mahallesinde cumartesi günleri...

DHA İSTANBUL- (ÖZEL) ÇEKMEKÖY'DE "SOSYETE PAZARI" ESNAFINDAN PROTESTO

 

* Pazarcılar yerlerinin değiştirilmesine tepki olarak eylem yaptı.

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-

Çekmeköy Ulus Pazarı'nın yerinin değiştirilmesi üzerine pazarcılar eylem yaptı

Çekmeköy Hamidiye mahallesinde cumartesi günleri açılan sosyete pazarı olarak bilinen Ulus pazarı esnafı yerlerinin değiştirildiği gerekçesiyle eylem yaptı. Bu sabah tekrar tezgah açmak için gelen pazarcılar zabıta, polis ve çevik kuvvet ekipleri tarafındanalana sokulmadı.

Bunun üzerine pazarcılar eylem yaptı. Pazar yerinden çok memnun olduklarını ve yerlerinin değiştirilmesini istemediklerini belirten esnaf,

“Ulus halkın pazarıdır, kapatılamaz", "Halkın ve esnafın sesine kulak ver", "Ekmeğimden elini çek “yazılı dövizler açtı.

Çekmeköy Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, “300 esnafımız, 1120 tezgâh açıyor. Burada sıkıntılı bir durum var. Kapalı Pazar yeri yapıldı ama küçük ve dar. Esnafımız sığmıyor" dedi.

Alana giremeyen pazarcılar araçlarına astıkları dövizlerle ve kornalara basarak alan çevresinde tur attı.

Görüntü Dökümü:

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-Pazar alanından görüntü

-Tezgahlardan görüntü

-Pazarcılardan görüntü

-Açılan dövizler ve slogan atmaları

-Çevik kuvvet, TOMA ve zabıta ekiplerinden görüntü

-Esnaf ile röp

-Çekmeköy Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu ile röp

-Pazarcıların araçlarıyla kornaya basarak tur atmaları

-Genel ve detay görüntüler

 

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