DHA İSTANBUL - (ÖZEL) BAĞCILAR'DA METRO ÇALIŞMASI YAKININDAKİ 4 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

* Bağcılar'da çatlaklar oluşan 4 binadaki 23 daire ve 4 iş yeri tedbir amaçlı boşaltıldı.

* Çatlaklar oluşan binalarda ekipler hasar tespit çalışması yapıyor.

* Dairesini boşaltan Muhittin Alıç,

"Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık"

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul

Bağcılar'da devam eden metro hattı çalışmalarının yakınında bulunan 4 binanın zemininde ve duvarlarında çatlaklar oluştu. Belediye ekipleri binalarda oturanları tahliye etti.

Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'nde yapımı süren Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı çalışmalarının yakınındaki sokakta oturanlar binalarında çatlaklar oluştuğunu fark etti. Sokak sakinleri bunun üzerine durumu Bağcılar Belediyesi yetkililerine bildirdi. Bölgeye gelen belediye ekipleri yaptıkları ilk incelemelerin ardından 2'si 5 katlı, 2'si de 4 katlı 4 binayı tedbir amaçlı boşalttı.

23 DAİRE 4 İŞ YERİ BOŞALTILDI

Risk üzerine 23 daire sakini ile 4 iş yeri sahibi taşıyabilecekleri kadar eşyayı yanlarına alıp daire ve işyerlerinden ayrıldı.

Dairesini boşaltan Muhittin Alıç, "Metro tünelleri birleştiğinden dolayı binanın altında oyuklar meydana geldi. Bu sabah zabıtalar geldi. Apar topar eşyalarımızı alıp çıktık" dedi.

Evini tahliye eden bir diğer sokak sakini, "Altan metro geçiyor dediler. Duvarlarda ve kirişlerde çatlaklar var. Tedbir amaçlı boşaltıldı. Eşyalarımızın bazılarını aldık akrabalarımıza gideceğiz" ifadesini kullandı.

Çok sayıda ailenin mağdur olduğunu belirten Zübeyde Coşkuner ise, "Burada ya metro çalışmasını durduracaklar ya da bize bir tahsis edecekler. Şuanda benim sinirlerim alt üst durumda. 30 sene de bu evi zor aldım. Biz istemiyoruz, buradaki çalışmaları durdursunlar. Tuvalet taşları, kapılar hepsi zarar gördü. Çantam ve telefonu alıp çıktım evimden. Mağdur durumdayız" diye konuştu.

EKİPLERİN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ölçüm ekipleri sokak ve binalarda hasar tespit çalışması başlattı. İnceleme ve binalardan alınacak numunelerin ardından hasarın hangi boyutta olduğu, hasarın da neden kaynaklandığı netleşecek.

Görüntü Dökümü:

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-Tahliye edilen binalar

-Sokak sakinlerinin eşyalarını alıp dairelerini boşaltması

-Röpler.

-Çalışma yapan ekipler

-Zabıta ekiplerinin kapıları mühürlemesi

-Genel ve detaylar