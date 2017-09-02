Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Moskova'da gösteri yapan uçak düştü
Rodos Adası açıklarında 5.2 büyüklüğünde deprem
Rodos adası açıklarında korkutan deprem
CHP'li Emir: Yargı sonucu olmaksızın cezaevleri tıka basa dolu
Cezaevleri tıka basa doldu, işte...
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı
12 Dev Adam mağlubiyetle başladı

DHA İSTANBUL - OTEL ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN 1 POLİS AÇIĞA ALINDI 

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul   Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker'in intihar etmesinden sonra olay yerindeki görüntüleri çeken polis memuru bugün açığa alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos'ta...

DHA İSTANBUL - OTEL ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN 1 POLİS AÇIĞA ALINDI 

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul  
Vatan Şaşmaz'ın öldürülmesi ve onu öldüren Filiz Aker'in intihar etmesinden sonra olay yerindeki görüntüleri çeken polis memuru bugün açığa alındı.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 31 Ağustos'ta soruşturmaya atanan bir polis başmüfettişi Asayiş Şube Müdürlüğü'nde olay yerine giden ekiplerin ifadelerini aldı. Olay günü, otel odasındaki görüntüleri çeken Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ismi açıklanmayan bir polis memuru hakkında adli ve idari soruşturma başlatılarak bugün öğlenden sonra açığa alındı.
 
GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİP EŞİNE YOLLADIĞINI KABUL ETTİ, DAĞILMASIYLA İLGİSİNİN BULUNMADIĞINI SÖYLEDİ
Görüntüleri çeken polis memurunun, polis başmüfettişine verdiği ifadede iddiaya göre, çektiği görüntüyü müdürleri dışında eşine gönderdiğini, eşinin de bir mesajlaşma programıyla aile grubuna yolladığını öğrendiğini söyledi. Polis memuru görüntülerin dağılmasıyla ilgisinin bulunmadığını ileri sürdü. Polis Başmüfettişinin hazırladığı raporun önümüzdeki günlerde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na göndereceği öğrenildi.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314