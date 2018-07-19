DHA İSTANBUL- (operasyon görüntüsüyle)  'GÜLSUYU OLAYLARI'NIN FAİLLERİNE OPERASYON: 25 GÖZALTI

Haber-Kamera: Murat SOLAK/İSTANBUL,()

'Gülsuyu olayları' olarak bilinen ve Hasan Ferit Gedik'in öldürülmesi olayına karışan faillerin içinde olduğu iki ayrı gruba operasyon düzenlendi. Birçok suçtan kaydı bulunan 25 kişi yakalanırken, operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi. Şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyeti Başsavcılığı, Hasan Ferit Gedik'in öldürüldüğü olayla alakalı olduğu belirlenen iki ayrı örgüte yönelik çalışma başlattı. Haklarında yakalama kararı çıkartılan şüphelilerin, Maltepe ilçesinde faaliyet gösteren, U.K. liderliğindeki örgüt üyeleri ve aynı bölgede varlık gösteren M.T. liderliği, R.E. yöneticiliğindeki örgüt üyeleri olduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 Temmuz'da düzenlenen operasyona gözaltına alınan 25 şüphelinin, 'öldürmeye teşebbüs, nitelikli yağma, uyuşturucu madde ticareti, sahte içki üretimi ve ticareti, kasten yaralama, silahla tehdit' gibi suçlardan kaydı olduğu açıklandı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 9 adet pompalı tüfek, 160 adet kartuş, 12 adet tabanca, 270 adet fişek, 300 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 2 adet balistik yelek, 1 adet elektroşok cihazı, 1 adet Kalaşnikof şarjörü, suçtan elde edilen yaklaşık 55 bin TL nakit para ve 1 adet bir adet gizli kamera cihazı, sahte içki imal etmek üzere tertip edilmiş maddeler, sahte TAPDK bandrolleri, şişelenmiş satışa hazır sahte içki şişeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü emniyetteki işlemlerin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.



Görüntü dökümü:

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////////EK GÖRÜNTÜ(helikopter destekli operasyon anı)

-Operasyonda ele geçirilen silahlar

-Genel ve detay görüntüler