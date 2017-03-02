DHA İSTANBUL - ONUR ÖZBİZERDİK'E ESKİ SEVGİLİSİNE DARP DAVASINDA 7,5 YIL HAPİS CEZASI...

* DARP SIRASINDA KULLANDIĞI AYAKKABISI AĞIRLAŞTIRICI NEDEN SAYILDI

Hayati KILIÇ - Özden ATİK, İstanbul

Eski sevgilisi Melis Çakır'ı darp ettiği iddiasıyla yargılanan Onur Özbizerdik toplam 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özbizerdik hakkında yurtdışına çıkış yasağı da konuldu. Mahkeme, Onur Özbizerdik hakkında Melis Çakır'a eylemini silahtan sayılan ayakkabıyla ile işlemesini artırıcı sebep saydı.

İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, şikayetçi Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu hazır bulundu. Sanıklardan Onur Özbizerdik duruşmaya gelmezken; şoförü Adil Cesur duruşmada hazır bulundu.

"CEZALANDIRILSIN"

Melis Çakır ve annesi Zehra Oya Kokucu, "Şahsın cezalandırılmasını istiyoruz" dediler.

"TANIKKEN SANIK OLDUM"

Adil Cesur, "Ben tamamen suçsuzum. Bu olayda tanıkken sanık oldum. Mağdura bir kaç defa para götürdüm" dedi. Bunun üzerine Melis Çakır, "Yalan söylüyor, benim paraya ihtiyacım yok" diye konuştu.

AYAKKABIYLA DARP NEDENİYLE ARTIRIM UYGULANDI

Mahkeme, Onur Özbizerdik hakkında Melis Çakır'a eylemini silahtan sayılan ayakkabıyla ile işlemesini artırıcı sebep saydı. Mahkeme bu nedenle "Kasten yaralama" suçundan verdiği 2 yıl hapis cezasını; 3 yıl hapis cezasına çıkardı. Mahkeme Çakır'ın vücudunda kemik kırığı oluşması nedeniyle yine artırım uygulayarak bu cezayı 4 yıla çıkardı. Ancak mahkeme, sanığa verilen cezanın geleceği üzerine yaratacağı olumsuz etkileri göz önüne alarak cezayı 3 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. Sanık Özbizerdik'e toplam ceza miktarı ve kaçma şüphesi dikkate alınarak yurtdışına çıkış yasağı da konuldu.

HÜRRİYETİNDEN YOKSUN BIRAKMA SUÇUNDAN İKİ SANIĞA DA CEZA

Mahkeme, sanıklar Onur Özbizerdik ve şoförü Adil Cesur'a "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan ise 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verdi.



ANNESİNE KARŞI SUÇLARDAN BERAAT

Sanık Onur Özbizerdik'in, Melis Çakır'ın annesi Zehra Oya Kokucu'ya karşı ağır tehdit ve hakaret suçlarını işlediğine dair yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat kararı verildi. Sanık Adil Cesur'un Melis Çakır'a yönelik "kasten yaralama" suçundan da beraat kararı verildi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Onur Özbizerdik'in Melis Çakır'a araç içerisinde kafasını, yüzünü ve burnunu yumrukla darp ettiği, Çakır'ın şoför Adil Cesur'dan aracı durdurmasını istediği, ancak şoförün durmadığı belirtiliyordu. Melis Çakır'ı darp etmeye devam eden Onur Özbizerdik'in Sarıyer'deki evlerine geldiklerinde Çakır'ın araçtan inerek bulduğu en yakın eve sığındığı anlatılıyordu. Olaydan sonra Onur Özbizerdik'in Melis Çakır'ın annesi Zehra Oya Kokucu'yu da tehdit ettiği belirtilen iddianamede, Melis Çakır'ın kafasına ve yüzüne yumrukla vurarak kemik kırığına sebebiyet verecek ve yüzde sabit eser oluşacak şekilde yaraladığı öne sürülüyordu. Ayrıca Özbizerdik'in, Melis Çakır'ı araçta alıkoyarak hürriyetinden yoksun bıraktığı da ifade ediliyordu. Şoför Adil Cesur'un da aracı durdurmayarak Özbizerdik'e yardım ederek suça iştirak ettiği iddia ediliyordu. Onur Özbizerdik'in "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Kasten yaralama", "Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçlarından 6 yıldan 27 yıla kadar hapsi talep ediliyordu. Özbizerdik'in, Zehra Oya Kokucu'ya karşı "Tehdit" ve “Hakaret" suçlarından ise 9 aydan 4 yıla kadar hapsi isteniyordu. Şoför Adil Cesur'un ise Özbizerdik'in suçlarına iştirak ettiği gerekçesiyle 3 yıldan 11 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

"YERE DÜŞÜNCE YÜZÜMÜ ÇARPTIM" DEMİŞTİ

Mahkemedeki ilk ifadesinde, Onur Özbizerdik'in ayağından ayakkabısını çıkarıp ökçesiyle yüz bölgesine vurduğunu söyleyen Melis Çakır, adli tıp raporuna yansıyan burun kırığına ilişkin soruya ise "Ben yere düşünce yüzümü de çarptım. Adli Tıp Raporu'na nasıl geçtiğini bilmiyorum" demişti. Çakır, önceki celse ise "Olay sırasında yere düşmedim, burnumu Onur kırdı" demişti. Sanık Onur Özbizerdik ise savcılık ifadesinde, ilaç kullandığı için Melis Çakır ile arasında geçen olayları hatırlamadığını belirterek suçlamayı reddetmişti.