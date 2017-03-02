DHA İSTANBUL - ONUR ÖZBİZERDİK'E 7,5 YIL HAPİS CEZASI (1)

Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaaddin Çakıcı'nın ise oğlu olan Onur Özbizerdik, sevgilisi M.Ç.'yi dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaaddin Çakıcı'nın ise oğlu olan Onur Özbizerdik, sevgilisi M.Ç.'yi dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına...
02 Mart 2017 Perşembe 12:30
Haber: Hayati KILIÇ - İSTANBUL
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Dündar Kılıç'ın torunu Alaaddin Çakıcı'nın ise oğlu olan Onur Özbizerdik, sevgilisi M.Ç.'yi dövdüğü gerekçesiyle yargılandığı davada 7,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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