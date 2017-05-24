DHA İSTANBUL - ÖLÜMDEN KIL PAYI KURTULAN GENÇLER KAMERADA

Ersan SAN / İstanbul

Küçükçekmece'de kaza yapan araç taklalar atarak parkın duvarına çarptı. Aracın çarptığı duvarın önünde saniyeler önce duran gençler ölümden kıl payı kurtuldu. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Küçükçekmece'de geçtiğimiz gün meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen araç, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve ardından takla atarak yol kenarında bulunan parkın duvarına girdi. Saniyeler önce duvarın önünde sohbet eden gençler ise ölümden kıl payı kurtuldu. Aracın biraz önce durdukları yerde park duvarına hızla çarptığını gören gençler şoka girdi. İlk şoku atlatan vatandaşlar daha sonra sürücünün yardımına koştu. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sıkıştığı araçtan kurtarılan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Yaşananlar ise olay yerinde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, üç genç parkın önünde sohbet ediyor. Daha sonra farklı bir yere yönelen gençler yürürken, araç taklalar atarak gençlerin birkaç saniye önce durduğu yerde parkın duvarına çarpıyor. Gençler ilk şokun ardından sürücünün yardımına koşuyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Gençlerin kaldırımda sohbet ederek yürümeleri

-Aracın takla atarak parka girmesi

-Gençlerin kaçışmları

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