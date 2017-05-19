DHA İSTANBUL - ÖLDÜRÜLEN İŞADAMI CİNAYETİNDE 6 YIL SONRA 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ali AKSOYER / İSTANBUL

İstanbul'da 2011 yılında kaçırıldıktan sonra öldürülen Nevşehirli işadamı Vehbi Kahraman’ın şüphelisi iş ortağı Aydemir S.’nin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Aydemir S.’nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

KAÇIRILAN İŞADAMI 2 GÜN SONRA ÖLDÜRÜLMÜŞ OLARAK BULUNMUŞTU

İşadamı Vehbi Kahraman, 1 Haziran 2011 günü işyerinden çıktıktan sonra esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Bir gün sonra babasına ulaşamayan oğlu Yasin Kahraman, polise giderek babasının kaybolduğunu ve kendisine ulaşamadığını söylemişti. Yasin Kahraman, babasının kayıp başvurusundan bir süre sonra kimliği belirsiz bir kişi tarafından aranmış ve fidye olarak 5 milyon lira istemişti. Polis araştırmalarına devam ederken Vehbi Kahraman’ın cesedi 3 Haziran 2011 tarihinde Pendik’te otomobilinin içinde öldürülmüş olarak bulunmuştu.

POLİS DOSYAYI HİÇ KAPATMADI

O dönem Cinayet ve Kayıplar Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda olay cözülemedi. Kapatılmayan dosyayı Gasp Büro Amirliği ekipleri yeniden ele aldı. Bir ay önce dosyayı alan Gasp Masası ekipleri, iş ortağı Aydemir S.’yi tekrar mercek altına aldı. Aydemir S.’nin çevresini ve ilişkilerini incelemeye alan polis, Yusuf Y. Ve Kasım Y. adlı kişilerinde isimlerine ulaştı. Polis, şüpheli gördüğü bu kişilerin o dönem kullandıkları cep telefonlarını inceledi. Şüphelilerin, işadamının öldürüldüğü gün aynı yerde oldukları tespit edildi. İşadamının oğlunu arayan kişinin de ankesörlü telefonda arandığı tespit edildi. Polis bu bilgiler üzerine Savcılık talimatıyla operasyon düzenlendi. Önce öldürülen işadamının ortağı Aydemir S. ve arkadaşı Yusuf Y.’nin aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlügü’nde sorgulanan iki şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Çelişkili ifade veren şüpleliler arasında bulunan Aydemir S. İle Yusuf Y. tutuklandı. Olayla ilgili Kasım Y. adlı kişinin de arandığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelilerin emniyetten çıkışları

