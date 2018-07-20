DHA İSTANBUL - OKTAR'IN VİLLASINDA YAPILAN ARAMADAN YENİ GÖRÜNTÜLER (1)

Haber: Alper KORKMAZ -
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan polis aramasına ilişkin yeni görüntüler basına dağıtıldı
Görüntü Dökümü:
------------
-Aramalardan görüntü
FEED
Haber: Alper KORKMAZ - Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan polis aramasına ilişkin yeni görüntüler basına dağıtıldı Görüntü Dökümü: ------------ -Aramalardan görüntü FEED
20 Temmuz 2018 Cuma 17:14
Haber: Alper KORKMAZ -
Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villasında yapılan polis aramasına ilişkin yeni görüntüler basına dağıtıldı
Görüntü Dökümü:
------------
-Aramalardan görüntü
FEED
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|03:30
|05:41
|13:22
|17:20
|20:40
|22:33