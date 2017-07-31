DHA İSTANBUL- OKMEYDANI'NDA TERÖR OPERASYONU: 11 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı'nda terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi.

Polis helikopteri, Özel harekat, Çevik kuvvet ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle gece saatlerinde başlatılan öğlen saatlerine kadar devam eden operasyonda Okmeydanı Piyalepaşa Caddesi'nde bulunan Gençlik Federasyonu Derneği'ne ve Berkan Abatay Spor salonuna eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan operasyonda 11 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda iletişim ve bilişim malzemesiyle örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Operasyon yapan ekiplerin görüntüsü

-Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalar

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

