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DHA İSTANBUL - OKMEYDANI'NDA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

  Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Okmeydanı'nda öğrencilerin uğradığı yerlere operasyon düzenledi. Okul çevreleri, internet kafe ve bilardo salonlarında uyuşturucu...

DHA İSTANBUL - OKMEYDANI'NDA HELİKOPTER DESTEKLİ UYUŞTURUCU OPERASYONU KAMERADA

 

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul

İstanbul Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Okmeydanı'nda öğrencilerin uğradığı yerlere operasyon düzenledi.

Okul çevreleri, internet kafe ve bilardo salonlarında uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyona özel harekat ekipleri ve polis helikopteri destek verdi. Yapılan aramalarda 172 gram esrar, 59 uyuşturucu hap, 22 gram taş kokain ile 2 gram toz kokain ele geçirildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon kapsamında M.T(22) ve A.B.(20) ile 18 yaşından küçük M.A., İ.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Çıkartıldıkları mahkemede 18 yaşından küçük olan M.A. ve İ.C. adli kontrol talebiyle serbest bırakılırken, M.T ve A.B. tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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//POLİS KAMERASI

-Polis memurunun operasyon başlama talimatını vermesi

-Polis helikopterinin görüntüsü

-Ekiplerin operasyona gitmesi

-Uyuşturucu maddelerin ele geçirilmesi

-Genel ve detaylar

 

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