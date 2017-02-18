DHA İSTANBUL - NUMAN KURTULMUŞ: HİÇBİR DİTİB MENSUBUMUZ AJAN DEĞİLDİR OLAMAZ



* Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş:

" (Almanya'da DİTİB'e bağlı imamların casusluk yaptığı iddiaları) Dini hizmetler yapan bu kişilerin hem de Alman toplumunun da yararına olacak bu hizmetleri sürdüren kişileri böylesine evlerini arayarak, bunları suçlu ilan ederek adım atmak Almanya'yı sonunda mahçup ettirir"



Haber - Kamera: Enver Alas, İstanbul /

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Almanya'da Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı camilerde görev yapan bazı imamların casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz, hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir olamaz" diye konuştu.

Numan Kurtulmuş, İktisadi Araştırmalar Vakfı tarafından Şişli'de Grand Cevahir Otel'de düzenlenen "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Değişikliğinin Türkiye Ekonomisine Etkileri" konulu konferansına katıldı. Burada konuşan Kurtulmuş, Almanya'da DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların casusluk yaptığı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

DİTİB'e bağlı hocaların derdest edildiğini, evlerinin haksız ve hukuksuzca aranarak baskı oluşturulduğunu kaydeden Kurtulmuş, "Bu Almanya hükümetinin sadece kendi başına yatığı bir şey değil yaklaşan seçimler dolayısıyla ol almak için ortaya koymuş olduğu bazı uygulamalardır. Bunu kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.

"HİÇBİR DİYANET MENSUBUMUZ AJAN DEĞİLDİR

Numan Kurtulmuş, Alman yetkililere seslenerek , "Bizim hiçbir Diyanet İşleri mensubumuz hiçbir DİTİB mensubumuz ajan değildir olamaz. Onları vazifesi insanları fişlemek değildir, olmamıştır, olmayacaktır. Onların vazifesi DEAŞ'ından bilmem kimine kadar farklı, sapık birtakım yanlış islami uygulamalardan oradaki halkımızı korumak Anadolu topraklarında asırladır yaşamış olan sahih islam anlayışıyla o insanlarımızı müslümanca yaşama hakkını temin edecek hizmetler sunmaktır. Dini hizmetler yapan bu kişilerin hem de Alman toplumunun da yararına olacak bu hizmetleri sürdüren kişileri böylesine evlerini arayarak bunları suçlu ilan ederek adım atmak Almanya'yı sonunda mahçup ettirir. Birkaç gün sonra mahçup olurlar. Bunun Türk-Alman ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmaz. Yanlış uygulamalar yapmasınlar. Bu yanlış uygulamalardan vazgeçsinler diye ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

"SURİYE'DE KALICI VE ADİL BİR BARIŞIN SAĞLANMASI MÜMKÜN OLUR"

Numan Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye'nin Suriye ve Irak' politikalarına değinerek yaşanan sorunların çözülmesi adına yeni adımların atılmakta olduğunu belirtti. Bunun için Suriye ve Irak politikalarında önemli değişikliklere gidildiğini kaydeden Kurtulmuş,

"Halep'teki o gayri insani durumun ortadan kaldırılması, sivil halka yapılan baskıların ortadan kaldırılması için barış sürecine katkıda bulunmak için yola çıktık. Ruslar ve İranlılarla oluşturulan görüşmeler sonucunda Astana süreci gündeme geldi. Buna ABD'liler de temsilci gönderdi, Birleşmiş Milletler gözetiminde Astana süreci yoluna girdi. Tabi ki 2 günde bir sonuç çıkması mümkün değil. Ancak 6 yıl sonra bir tarafta rejim güçleri diğer tarafta makul muhalifler bir araya geldiler. İnşallah Türkiye'nin öncülüğünde Suriye'de kalıcı ve adil bir barışın sağlanması mümkün olur" diye konuştu.

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-Numan Kurtulmuş ve salondakiler

-Kurtulmuş'un açıklamaları

-Genel ve detaylar