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DHA İSTANBUL - NUMAN KURTULMUŞ: EL BAB'TA DEAŞ MİLİTANININ BİR ELİNDE AMERİKAN SİLAHI BİR ELİNDE RUS SİLAHI...

  Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "El Bab'da savaşıyor bizim askerlerimiz, El Bab'da karşısındaki DEAŞ militanının bir elinde Amerikan silahı bir elinde Rus silahı..." "Bu coğrafyada PYD denilen unsurun eline...

DHA İSTANBUL - NUMAN KURTULMUŞ: EL BAB'TA DEAŞ MİLİTANININ BİR ELİNDE AMERİKAN SİLAHI BİR ELİNDE RUS SİLAHI...

 

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş,

"El Bab'da savaşıyor bizim askerlerimiz, El Bab'da karşısındaki DEAŞ militanının bir elinde Amerikan silahı bir elinde Rus silahı..."

"Bu coğrafyada PYD denilen unsurun eline her türlü silahları, hatta zırhlı araçları verenler kimler ve niçin veriyorlar?"

"DEAŞ'ı kim çıkardı? Bunlara siyasi destekleri, lojistik destekleri, mühimmat desteklerini kim verdi?"

Haber-Kamera: Enver ALAS - İSTANBUL

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Eyüp Bahariye Mevlevihanesi'nde İstanbul Dostluk Derneği'nin "Cumhurbaşkanlığı Sistemine Dostlarla Birlikte Evet" adlı programına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada amiral gemi olduğunu belirterek, Türkiye'nin güçlü olmaması için ikinci Sykes-Picot'yu uygulayan güçlerin en büyük hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Kurtulmuş, "Onun için FETÖ'nün sırtını sıvazlarlar. Onun için El Bab'da savaşıyor bizim askerlerimiz, El Bab'da karşısındaki DEAŞ militanının bir elinde Amerikan silahı bir elinde Rus silahı... Bir kasaba falanca ülkenin desteklediği örgütlerin elinde öteki falanca örgütlerin elinde. Bu coğrafyada PYD denilen unsurun eline her türlü silahları, hatta zırhlı araçları verenler kimler ve niçin veriyorlar?" dedi.

"DEAŞ'I KİM ÇIKARDI"

"Dünyanın dört bir tarafından asla bir araya gelmemiş adamlar sosyal medya üzerinden örgütlenecekler ve DEAŞ diye bir örgüt ortaya çıkaracaklar" diyen Kurtulmuş, "Bunu bu millete anlatamazsınız. DEAŞ'ı kim çıkardı? Bunlara siyasi destekleri, lojistik destekleri, mühimmat desteklerini kim verdi? Boko Haram'ından Taliban'ına kadar El Kaide'sine kadar bu coğrafyada farklı isimlerde onlarca örgüt nasıl oldu da birkaç yıl içinde ortaya çıktı ve maalesef hala Ortadoğu'daki bu çatışmanın sonuçları konuşuluyor ama maalesef uluslararası camia bu çatışmanın nedenleri üzerinde odaklanmıyor" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Numan Kurtulumuş'un açıklamaları

-Genel ve detaylar

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