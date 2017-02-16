DHA İSTANBUL- "NÜKLEER FELAKET BURADA BAŞLIYOR" PANKARTLI GREENPEACE EYLEMİNE BERAAT...(SON)

Özden ATİK, İstanbul

İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi'nin düzenlediği otelde 30 Mayıs 2014'te, "Nükleer felaket burada başlıyor" yazılı pankart açarak eylem yapan 8 Greenpeace üyesinin yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan 3'er yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların beraatine karar verdi.

SANIKLAR DURUŞMAYA KATILMADI

İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanıklardan gelen olmadı. Sanıkların avukatı Deniz Bayram, "Ülkemizde ve dünyada benzer nitelikli birçok protesto gösterileri yapılmaktadır. Bu protestoların herhangi bir soruşturmaya ve kovuşturmaya konu olmadığı görülmektedir. Yerleşik Yargıtay kararları ve Anayasa Mahkemesi kararları bu tarz barışçıl protestoların kamu düzenini bozmadığı, herhangi bir şekilde zarara neden olmadığı, asayişi bozmadığı ve milli güvenlik riski oluşturmadığı gerekçesiyle hukuka uygun kabul etmektedir. Müvekkillerim protesto hakkını kullanmıştır. Herhangi bir zarar vermemiştir, beraatlerini talep ederim" dedi.

AYRI AYRI BERAATLERİNE...

Mahkeme, haklarında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan cezalandırılmaları istemiyle dava açılan sanıklara " isnat edilen eylemin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması ve suçun maddi unsurlarının oluşmaması" nedeniyle ayrı ayrı beraatlerine hükmetti.

3'ER YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENİYORDU

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Şişli'de bulunan bir otelde İstanbul Nükleer Santraller Zirvesi'nin düzenlediği, Greanpeace üyesi 8 sanığın zirve öncesi otele yerleştikleri, nükleer santralleri protesto mahiyetli pankart açtıkları belirtiliyordu. Sanıkların kanunsuz gösteri eylemi yaptıklarının görülmesi üzerine kolluk birimleri ve özel güvenlik görevlilerince müdahale edildiği, eylemde kullandıkların pankart ve benzeri eşyalarla yakalandıkları ifade ediliyordu. Sanıklar "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılma" suçundan 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ARŞİV)

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- binaya açılan pankart