DHA İSTANBUL - "NÖBETÇİ YAYIN YÖNETMENLİĞİ" DAVASINDA KARAR

* "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan Prof. Dr. Beyza Üstün'ün 1 yıl 3 aylık hapis cezasını hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'a ise 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Haber: Özden ATİK / İstanbul,

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin bir günlük nöbetçi yayın yönetmenliğini yaptıkları gerekçesiyle Prof.Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'ın ayrı ayrı yargılandıkları dava karara bağlandı. Prof. Dr. Beyza Üstün hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ancak aynı mahkeme gazeteci Ekrem Murat Çelikkan hakkında aynı suçtan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, Çelikkan'ın yeteri kadar pişmanlık göstermediği ve ileride suç işlemeyeceği yolunda vicdani kanaat oluşmadığından cezasında herhangi bir indirim uygulamadı veya hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Prof. Dr. Beyza Üstün ve gazeteci Ekrem Murat Çelikkan'ın ayrı ayrı yargılandıkları dava, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

İlk olarak hakim karşısına çıkan gazeteci Ekrem Murat Çelikkan, bir gün süreyle genel yayın yönetmenliği yaptığı Özgür Gündem Gazetesi'nde yayımlanan üç yazısıyla suçlandığını belirterek "Bu davanın hiç açılmamaması gerektiğini belirterek beraatimi istiyorum" dedi.

ÇELİKKAN'A 1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, sanık Murat Çelikkan'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu ve suçun basın yoluyla işlenmesinin de artırım sebebi sayarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi uyarınca 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanığın duruşmalarda yeteri kadar pişmanlık göstermediğini belirterek cezada indirim uygulamadı. Cezanın ertelenmesi halinde ileride suç işlemeyeceği yolunda vicdani kanaat oluşmadığından cezayı paraya çevirmedi ve hükmün açıklanmasını geri bırakmadı. Heyet, sanık hakkına "Suçu ve suçluyu övme" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

"HABER ALMA ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN DAYANIŞMA GÖSTERDİM"

Daha sonra sanık kürsüsüne çıkan Prof. Dr. Beyza Üstün, "Araştırmacıyım. Siyaset hayatıma devam ediyorum. Herkesin demokratik bir toplumda eşit haklara sahip olmasını esas aldım. Bunu savunuyorum. Eleştiren basın organlarına yapılan baskıyı kabul etmiyorum. Anayasa'nın 26. ve 28. maddeleri ifade ve basın özgürlüğünü koruyan maddelerdir. Yapılan bu müdahalelerin 7 Haziran 2015 tarihinden sonra gerçekleşen siyasi süreçten ayrı düşünülmemesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Özgür Gündem'in kuruluşundan bu yana eleştirel ve doğru haber yapmayı ilke edindiğini, gazetenin aldığı baskıyı eleştirmek için, halkın haber alma özgürlüğünü savunmak için dayanışma gösterdiğini belirten Prof. Dr. Üstün, "Gazeteyle dayanışan ve basın emekçileri adına beraatimi talep ediyorum" diye konuştu.

DURUŞMALARDAKİ İYİ HALİ VE OLUMLU KANAAT...

Mahkeme heyeti, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek ve suçun basın yoluyla işlenmesini artırım sebebi sayarak Terörle Mücadele Kanunu'nun 7/2. maddesi uyarınca sanık Beyza Üstün'ü önce 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Ancak sanığın sabıkasız oluşunu ve duruşmalardaki iyi halini dikkate alan heyet, cezayı 1 yıl 3 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması, kamusal nitelikte maddi bir zararın bulunmaması, tutum ve davranışlarından bir daha suç işlemeyeceği yönünde olumlu kanaat oluştuğundan hükmün açıklanmasını geri bırakarak 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına hükmetti. Sanık bu süre içinde suç işlemezse cezası düşecek. Heyet, sanık hakkına "Suçu ve suçluyu övme" suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

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-Beyza Üstün ve Murat Çelikkan'ın mahkeme salonu önünde fotoğrafları...