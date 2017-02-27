DHA İSTANBUL - NİHAT ZEYBEKCİ TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İŞ FORUMU'NA KATILDI

Haber-Kamera: Nihat ZEYBEKCİ / İstanbul

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı.

İş formunda konuşan Zeybekci, iki ülkenin toplam nüfusunun 110 milyon olduğunu ve bu rakamın çok büyük potansiyeli barındırdığını, iki ülkenin birbirini inanılmaz şekilde tamamlayan ekonomiler olduğunu vurgulayarak, bu iki ülkenin aralarındaki ticaret hacminin 1,2 milyar dolar denildiğinde başlarının öne düştüğünü belirtti.

Zeybekci, bundan ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Bu yüzden, değerli Başbakan Yardımcım (Rustam Azimov) da burada, dedik ki 2017 yeni bir seferberliğin başladığı yıl olsun. Tarımdan tekstile, konfeksiyondan elektrik-elektronik ve kimyaya, turizmden makine sanayi ve lojistiğe kadar 9-10 ayrı sektör belirledik. Bunları hacim ve önem sırasına göre yeniden bir değerlendirme yapacağız." diye konuştu. Çok sık bir araya geleceklerini kaydederek, karma ekonomi toplantısını önemsediklerini ve bu yılın ilk yarısında hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. İki ülke arasında 1995 yılında imzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının yenilenmesi ve güncellenmesi gerektiğini dile getiren Zeybekci, bu yönde adımlar atılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Çifte vergilendirmenin önlenmesi ile ilgili bir anlaşmayı derhal gerçekleştirmekle ilgili çalışma yapılması talimatı verdiklerinin altını çizerek, ulaştırma alanında üzerinde çalışmaları yapılan anlaşmanın onaylanması için de çalışmaya karar verdik" dedi.

Zeybekci, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Azimov'un kendisine iki ülke arasındaki mevcut 1,2 milyar dolarlık ticaret hacminin kendiliğinden oluştuğunu söylediğini belirterek, "İnşallah bundan sonra bu rakamı katlayacağız. Destek vermeye başladıktan sonra hızlı bir şekilde ilerleme sağlanacak. İş dünyası temsilcileri ile karşılıklı olarak çok ziyaret yapacağız. Özbekistan'da daha fazla Türk yatırımının olması talep edildi. Bunun için serbest ticaret anlaşması veya ona benzer etkileri olacak tercihli ticaret anlaşması olması gerekiyor" diye konuştu.

Zeybekci, "Yani Türk şirketleri orada ürettikleri tüm ürünleri Türkiye ve Türkiye üzerinden tüm dünyaya hiçbir sınırlama, gümrük vergisi veya engelleme olmaksızın gönderebilecekleri, satabilecekleri konusunda bir alt yapı oluştuğunu görürse Türkiye'nin Özebekistan'daki yatırımları çok üst düzeyde artacaktır" diye konuştu.

Nihat Zeybekci, "Bu yıl veya en geç 2018'in ilk yarısına kadar Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın tarım, gıda, hizmet, kamu alımları ve elektronik ticareti de kapsayacak şekilde genişletileceğinin ve güncelleneceğinin bilinmesini istiyorum. Yani ihracatımızdaki yüzde 49'luk AB payı çok hızlı bir şekilde yüzde 60'lara doğru tırmanma imkanına sahip olacak. Türk hizmet sektörü şirketleri AB'de veya AB'deki hizmet sektörlerinde, kamu alımlarında çok önemli avantajlara sahip olacak. Tabii ki AB'deki şirketler de Türkiye'de bu avantajlara sahip olacaklar" dedi.



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