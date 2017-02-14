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DHA İSTANBUL- NECMİYE ALPAY'A 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

  Haber: Hayati KILIÇ/İSTANBUL,() Kapatılan "Özgür Gündem" gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Ayşe Necmiye Alpay'ın yargılandığı davada savcı, 8 yıla kadar hapis istedi. İstanbul 22. Ağır...

DHA İSTANBUL- NECMİYE ALPAY'A 8 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

 

Haber: Hayati KILIÇ/İSTANBUL,()

Kapatılan "Özgür Gündem" gazetesinde bir günlük nöbetçi genel yayın yönetmenliği yapan Ayşe Necmiye Alpay'ın yargılandığı davada savcı, 8 yıla kadar hapis istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 85 gün cezaevinde yattıktan sonra 29 Aralık 2016 tarihinde tahliye olan dilbilimci yazar Necmiye Alpay katıldı.

Savcı, esas hakkında veriği mütaalasında sanık Necmiye Alpay'ın Özgür Gündem Gazetesinin genel yayın yönetmeni olduğu 5 Haziran 2016 tarihli sayısında yayınlanan, çeşitli haberlerde, PKK terör örgütü alt yapılanması KCK'nın açıklamalarına yer verildiğini belirtti.

Savcı, sanığın üzerine atılı suçu işlediğini belirterek, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Örgütün basın açıklamalarını yayınlamak " suçlarından 2 yıldan 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mütaalaya karşı sanık avukatlarının savunma hazırlaması için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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