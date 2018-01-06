DHA İSTANBUL -NAKLİYAT-İŞ  BAŞKANI KÜÇÜKOSMANOĞLU: BİZE YENİ SİTE YAPILSIN

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Soner HASIRCIOĞLU - İstanbul

Zeytinburnu'nda bulunan Nakliyeciler Sitesi'nin yıkım kararı ve sonrasında yaşanan gerilimle ilgili konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, keyfi bir kararla uygulama yapıldığını savundu ve "Bize yeni bir site yapılsın, burası taşınsın" dedi.



Nakliyeciler Sitesi'nin yıkım kararının uygulanması için harekete geçilmesiyle gece saatlerinde sıcak saatler yaşandı. Ambarlar esnafı ve çalışanları, çevik kuvvet ile zabıta ekipleri ile karşı karşıya kalırken, nakliyeciler adına konuşan Nakliyat-İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, "Hukuksuz keyfi bir şekilde burası yıkılmaya çalışılıyor. Onu protesto amacıyla buradayız. Sendikamıza üye tüm iş arkadaşlarımız iş yerini terk etmeme eylemi yapıyor. Bu eyleme işverenler de katılıyor çünkü burada yıkım ile ilgili herhangi bir tebligat yapılmış değil. Yasal olarak bu tahliyenin bir prosedürü var. Bu prosedüre hiçbir şekilde uyulmamış durumda" dedi.



Ali Rıza Küçükosmanoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Nasıl tahliye yapılacağına ilişkin tebligat yok, sözlü olarak da bir uyarı yok. Bize yansıyan hiçbir şey yok. Biz sadece, sabaha karşı bine yakın çevik kuvvet polisinin tahliye amacıyla buraya geleceğini kendi kanallarımızla öğrenmiş bulunmaktayız. Bizim talebimiz, yeni bir site yapılsın. Hızla bu süreç sonuçlandırılsın. Bizde sendika olarak bu sürece katkı vermeye hazırız. Yeni bir site yapılsın, burası taşınsın. Aslında burası ömrünü tamamlamış bir site. Çünkü burası 1978 yılında yapıldığı zaman şehrin dışındaydı, ama şimdi merkezinde kaldı. Burası trafik açısından, diğer şeyler açısından bakıldığı zaman ömrünü tamamlamış bir sitedir. Ama burasının yeni bir site yapıldıktan sonra taşınması gerekir. Böyle keyfi ve hukuksuz bir tahliye şekli kabul edilemez. Bu gece bize gelen duyumlarda, burasının sabaha karşı 6 gibi çevik kuvvet polisi tarafından tahliye girişiminin olacağı söyleniyor. İşverenler burada, bizler buradayız. Biz bu işleyişin durdurulmasına ve makul bir süre verilene kadar ayrılmayacağız."

Görüntü Dökümü:

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- Ambarlardan görüntü

- Ali Rıza Küçükosmanoğlu röportaj