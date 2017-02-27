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DHA İSTANBUL - MÜZAKERECİ POLİS İKNA ETTİ.

* Ortaköy viyadüğünün korkulaklarına çıkıp, çevresindekileri kendini aşağıya bırakmakla tehdit eden kişiyi eyleminden müzakereci polis vazgeçirdi. Özgür EREN, İstanbul Polis, kendini viyadükten atacağını söyleyen bir kişiyi ikna...

DHA İSTANBUL - MÜZAKERECİ POLİS İKNA ETTİ.

* Ortaköy viyadüğünün korkulaklarına çıkıp, çevresindekileri kendini aşağıya bırakmakla tehdit eden kişiyi eyleminden müzakereci polis vazgeçirdi.

Özgür EREN, İstanbul

Polis, kendini viyadükten atacağını söyleyen bir kişiyi ikna edip etkisiz hale getirdi. Olay Beşiktaş Ortaköy Viyadüğü Ankara istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Yaya olarak geldiği viyadüğün demir korkuluklarında duran kişiyi görenler durumu polise bildirdi.

Kimliği açıklanmayan kişi çevresindekilere kendini aşağıya bırakacağını söyledi. Bu sırada olay yerine müzakereci polis de geldi.. Müzakereci polisin korkuluklardaki kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada itfaiye de viyadük altında tedbir alıp, yastık açtı.

Müzakereci polisin yoğun çabası sonucu ikna olan şüpheli niyetinden vazgeçti ve polis merkezine götürlüldü.



Görüntü Dökümü

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Ortaköy Viyadüğünden detay görüntü

intihar etmek isteyen kişiden genel ve yakın detaylar

müzakereci polisten görüntü

itfaiye ekiplerinden görüntü

itfaiye ekiplerinin hava yastığı açması

itfaiye araçlarından detay görüntü

genel ve yakın detaylar

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