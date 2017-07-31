DHA İSTANBUL - MUSTAFA ÇALIŞKAN SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE

İbrahim YILDIZ / İstanbul
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Silivri İLçe Emnğiye5t Müdürlüğü'ne geldi.
Görüntü Dökümü:
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- Çalışkan'ın makam aracının gelişi
İbrahim YILDIZ / İstanbul İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Silivri İLçe Emnğiye5t Müdürlüğü'ne geldi. Görüntü Dökümü: --------------------- - Çalışkan'ın makam aracının gelişi
31 Temmuz 2017 Pazartesi 13:05
İbrahim YILDIZ / İstanbul
İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Silivri İLçe Emnğiye5t Müdürlüğü'ne geldi.
Görüntü Dökümü:
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- Çalışkan'ın makam aracının gelişi
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