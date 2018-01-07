DHA İSTANBUL - MÜNİR ÖZKUL İÇİN MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ'NDE TÖREN DÜZENLENDİ (Geniş haber)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA - İdris TİFTİKCİ / İstanbul

93 yaşında hayata veda eden Türk sinemasının duayen isimlerinden Münir Özkul için Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Özkul'un cenazesi buradaki törenin ardından cenaze töreni için Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde Münir Özkul için düzenlenen tören, saygı duruşu ile başladı. Törene Münir Özkul'un ailesi, İlyas Salman, Tuncay Akça, Ahmet Arıman, Nuri Alço, Erhan Yazıcıoğlu, Behzat Uygur, Suna Selen, Beyoğlu Belediye Başikanı Ahmet Misbah Demircan, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile sanat ve siyaset camiasından pek çok isim katıldı. Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, babasının hastalığı sürecinde yanında olanlara teşekkür etti. Güner Özkul, şöyle konuştu: "Bu salona ilk defa 40 yıl önce geldim, 1987'de babamı izlemek için. Daha sonrasında birçok sevdiğimizi, büyüğümüzü uğurlamak için hem kendi adıma hem de artık gelemediği için babamı temsil etmek için geldim. Şimdi kısmet, birlikte gelmekmiş. Babamın orada yatması, babamı uğurlamak için bu kürsüde konuşmammış. Bana 'aile adına sen konuş' dediler. O, hepimizin babasıydı. O zaman hepimiz bir aileyiz. Güzel bir aileyiz. Size onun sanatçı kişiliği, büyüklüğü hakkında, bu milleti birleştirmesi hakkında, ortak payda oluşturma konusunda nasıl önemli biri olduğu hakkında ne söyleyebilirim ki? Siz hepsini benden iyi biliyorsunuz. Güzellikleri çok severdi. Güzel kadınları, sesleri severdi. Öyle ki, solunum cihazı takıldıktan sonra kendi sesini beğenmedi ve sustu. Çöküş süreci böyle hızlandı. Müziği severdi. Cazı çok severdi. Güzel giyinmeyi severdi. İngiliz kumaşlarını severdi. Gerekli gereksiz bildiğim şeylerin çoğunu ondan öğrendim. Bu koltuklarda oturan sizler, şu duyguyu çok iyi bilirsiniz. Oyundan önce perdenin aralığından bakılır. Salon dolu mu değil mi diye. Eminim o da şimdi sizi görüyordur." Münir Özkul'un oğlu Ferdi Özkul da "Ben Umman Hanım'ı konuşmak istiyorum. Onun babama bakışını. Son birkaç sene inanılmayacak şekilde baktı. Babamız çok çekti. Ama Umman Hanım'ın hakkını ödeyemeyiz" dedi.

ARIMAN: SİNEMACILAR, TİYATROCULAR NEREDE?

'ya konuşan oyuncu Ahmet Arıman da "Hababam Sınıfı öğrencileri şimdi öksüz kaldı. Biraz sitemim var. Az gördüm salonu. O yüzden çok üzgünüm. Bir tek sevenler biz miyiz? Nerede sinemacılar, tiyatrolcular? Kimsenin arkasından konuşmak istemiyorum; ama salonu boş görünce çok üzüldüm" dedi.

SALMAN: MUTLU YAŞADIĞINA İNANIYORUM

Oyuncu İlyas Salman ise şunları söyledi: "Milyonlarca sözcüğü bir araya getirerek bir değeri anlatamazsınız. Ancak virgülünü, noktasını koyarsınız. Hiçbir sözcük bir ustayı anlatmaya yetmez. Gerçekleri tekrarlamak yinelemek değil, yenilemektir. Münir abi, Türk sinema, tiyatro sanatı için kutsal bir insandı. Bu kutsiyetin arkasından şu anda ağlamak gelmiyor içimden. Çünkü ben mutlu yaşadığı inancındayım. Son dönemlerinin belki farkına varamadı yaşadığı rahatsızlıktan dolayı. Ama bıraktığı eserlerle birlikte var olacak diye düşünüyorum."

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detay

-Güner Erkul'un konuşması

-İlyas Salman'ın konuşması

-Arıman'ın konuşması

-Törene katılanlardan görüntü

-Genel ve detaylar

07.01.2018 - 10.51 - Haber Kodu : 180107023

07.01.2018 - 12.35 - Haber Kodu : 180107045



