DHA İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİNİ KUNDAKLAYAN KİŞİ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ (1)

İhsan YALÇIN - İSTANBUL
Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Mehmet Ali Aligül'ün adliyeye sevki
İhsan YALÇIN - İSTANBUL Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi Görüntü Dökümü: ------------- -Mehmet Ali Aligül'ün adliyeye sevki
23 Şubat 2017 Perşembe 13:13
İhsan YALÇIN - İSTANBUL
Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali Aligül, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi
Görüntü Dökümü:
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-Mehmet Ali Aligül'ün adliyeye sevki
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