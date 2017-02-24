DHA İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ'Nİ KUNDAKLAYAN KİŞİ TEKRAR ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER- İhsan YALÇIN / İSTANBUL
Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şüpheli Mehmet Ali Aligül tekrar adliyeye sevkedildi.
Tutuklama talebiyle dün sevk edildiği mahkemeden serbest bırakılan Aligül hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Akşam saatlerinde tekrar gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mehmet Ali Aligül, Anadolu Adalet Sarayı'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Aligül'ün Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çıkışı