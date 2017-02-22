DHA İSTANBUL - MÜJDAT GEZEN SANAT MERKEZİ KUNDAKÇISINDAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIMLAR

İSTANBUL

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundakladığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A.Aligül'un, olayın ardından Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Hesabından, "K... çocuğunun tamamı yansaydı keşkeeeee" başlığıyla sanat merkezinin yandıktan sonraki fotoğrafını paylaşan şüpheli M.A.Aligül, aynı fotoğrafın altına, "Osmanlı torunu sayesine bu makam ve mevkiye getiren halk yakmasını da bilir hayır dedi diye değil Osmanlı torununu bir o... gibi çok hoşuma gitti yavvv bana gönder ..... demesinden dolayı kızıyorum" yorumunu yazdı.

Şüpheli hesabından ayrıca, ""Allah'ın sopası yok ki gözüne soksun s... Müjdat Gezen sanat merkezi gece cayır cayır yanıyor du Osmanlı'ya dil uzatırsa g... giderrrrrr peter olsun" yorumunu da paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelinin sosyal medya hesabındaki paylaşımları