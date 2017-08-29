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DHA İSTANBUL- MOTOSİKLET KAZASININ AYIRDIĞI ÇİFT....

- EŞİ HASTANEDE, O SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL Bahçelievler'de dün motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Volkan Ercan son yolculuğuna uğurlandı. Ercan için Bağcılar Cemevi'nde...

DHA İSTANBUL- MOTOSİKLET KAZASININ AYIRDIĞI ÇİFT....


- EŞİ HASTANEDE, O SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL
Bahçelievler'de dün motosikletin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Volkan Ercan son yolculuğuna uğurlandı.
Ercan için Bağcılar Cemevi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak'ın yanı sıra Ercan'ın ailesi yakınları ve sevenleri katıldı. Ercan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Kıraç'a götürüldü. 
Bahçelievler'de dün meydana gelen kazada motosikletinin devrilmesi sonucu Volkan Ercan hayatını kaybetmiş eşi Esra Ercan ise ağır yaralanmıştı. Ercan, Atatürk Havalimanı yer hizmetleri şirketi olan Turkish Ground Services (TGS)'de çalışıyordu. 

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)
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-Cenaze namazı
-Detaylar


 

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