DHA İSTANBUL-MİT TIR'LARI DAVASINDA SONER YALÇIN TANIK OLARAK DİNLENDİ

MİT TIR'larının durdurulması görüntülerinin yayınlamasına ilişkin gazeteci Can Dündar ve Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile görüntüleri Dündar'a verdiği iddia edilen CHP'li Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yargılandığı davanın 4.celsesi görüldü. Duruşmada, Oda TV İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın tanık olarak dinlendi. Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün gazetecilere yaptığı açıklamada, "O tanık bugün geldi ve bu davayla ilgili suçlamaların hiçbir ilgisinin olmadığını olamayacağına inandığını açık açık beyan etti" dedi. Duruşmada, ayrıca müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılma talebi oy çokluğuyla kabul edildi.

İstanbul 14. Ceza Mahkemesi'nde kapalı olarak görülen duruşmaya sanıklar Erdem Gül ve Enis Berberoğlu katıldı. Yurtdışında bulunan sanık Can Dündar ise duruşmaya katılmadı. Müşteki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve katılan sıfatı bulunan MİT Müsteşarlığı'nı ise avukatları temsil etti. Sanıklar Erdem Gül'ün eşi Aslı Gül, Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar önce duruşma salonuna alınmadı, ancak avukatların talebi üzerine duruşma başladıktan sonra izleyici olarak içeri alındılar. CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu, Barış Yarkadaş ve Ali Şeker ise destek için adliyeye geldi.

DURUŞMANIN ALENİ YAPILMASI TALEP EDİLDİ

Duruşma başladıktan sonra Enis Berberoğlu, Can Dündar ve Erdem Gül'ün avukatları, devlet sırrı olarak nitelendirilebilecek bir durum olmadığı gerekçesiyle duruşmaların aleni yapılmasını talep etti.

CUMHURBAŞKANI'NIN AVUKATI KATILMA TALEBİNDE BULUNDU

Ancak şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı, gizlilik kararının devamına karar verilmesini, ayrıca Erdoğan ve avukatlarının katılan sıfatıyla duruşmalara kabulünü talep etti.

KATILMA TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİLER

Katılma talebine karşı sanık Enis Berberoğlu ile diğer sanık avukatları, Cumhurbaşkanı'nın bu suçtan zarar görmesinin mümkün olmadığı, MİT Müsteşarlığı'nın da doğrudan zararının olmadığını belirterek talebin reddi isteminde bulundular.

CUMHURBAŞKANI'NIN KATILMA TALEBİ KABUL EDİLDİ

Mahkeme heyeti oy çokluğuyla verdiği ara kararında, müşteki Recep Tayyip Erdoğan ve avukatlarının katılma taleplerinin ana dosyanın mahiyeti, iddia olunan suçların devlet aleyhine suçlar oluşu, Cumhurbaşkanı'nın devletin başı ve temsilcisi sıfatının bulunması gözönünde tutularak Erdoğan ve avukatlarının katılan sıtafıyla kabullerine karar verdi.

KIDEMLİ ÜYE HAKİM MUHALEFET ŞERHİ KOYDU

Heyetin kıdemli üye hakimi Ömer Karagöl ise suçların niteliği dikkate alındığında Recep Tayyip Erdoğan'n kişisel olarak davaya katılma hakkının bulunmadığı, katılma talebinin reddine karar verilmesi gerektiğini belirterek muhalefet şerhi koydu.

SONER YALÇIN TANIK OLARAK DİNLENDİ

Daha sonra Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) duruşma kayıt altına alınmaya başlandı. Bir önceki celse hakkında zorla getirilme kararı bulunan Oda TV İmtiyaz Sahibi Soner Yalçın ise duruşmaya gelerek tanık olarak dinlendi. Yalçın'ın ifadesinde, Berberoğlu hakkındaki yazılarında meslek etiğine ilişkin eleştirilerde bulunduğunu, ancak Berberoğlu'nun FETÖ imamı olduğunu söylemediğini ve sanmadığını söylediği öğrenildi.

DURUŞMA 27 NİSAN'A BIRAKILDI

Yalçın'ın tanıklığının ardından söz verilen Enis Berberoğlu, kendisi hakkında FETÖ'cü olduğuna yönelik sözleri olduğu iddiasıyla Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in dinlenmesini talep etti. Bu talebi reddeden mahkeme heyeti, sanıklara ek savunma hakkı verildiğini bildirerek duruşmayı 27 Nisan'a bıraktı.

"O TANIK DİNLENDİ"

Duruşma sonrasında adliye önündeki meydanda gazetecilere açıklama yapan Enis Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün, "Bugün önemli Türk hukuk tarihi açısından ve Türk basın özgürlüğü mücadelesi açısından önemli bir davanın duruşması görüldü" diyerek davadaki gizlilik kararı nedeniyle genel hatlarıyla bilgi verdi. Avukat Ergün, "O tanık (Soner Yalçın) bizim için önemli olan, başında savcılık içinde önemli olan o tanık bugün geldi. Ve müvekkilim Enis Berberoğlu'nun bu davayla ilgili suçlamaların hiçbir ilgisinin olmadığını olamayacağına inandığını, kendisi hakkındaki suçlamalara iştirak etmediğini açık açık beyan etti. Bu çok önemli bir gelişme bizim açımızdan" dedi.

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

Erdem Gül ise "Burada yargılanan bilmem ne terör örgütü yada başka şey değildir. Burada yargılanan gazeteciliktir. Gazetecilik suç değildir. Gazeteciler, hapishanelerden ve adliyelerden çıkarılsın. Şu anda 150 civarında gazeteci arkadaşımızın hapiste olduğunu hepimiz biliyoruz. Cumhuriyet'ten 11 gazeteci arkadaşımız hapiste. Bütün cümlelerimi onlar için kuruyorum ve bir an önce özgür olmalarını istiyorum" dedi.

SAVCI, ENİS BERBEROĞLU'NUN MÜEBBET HAPSİNİ İSTEMİŞTİ

Davanın üçüncü celsesinde savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı. Mütalaada Enis Berberoğlu'nun "Devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararlar bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri siyasal ve askeri casusluk maksadıyla açıklayıp yayınlamak" suçundan müebbet hapsi talep edilmişti. Ayrıca sanıklar Can Dündar, Erdem Gül ve Enis Berberoğlu'nun "Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yılda kadar hapisleri istenmişti.

