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DHA İSTANBUL- MİNİBÜSTE DARP İDDİASI: MAHKEMEYE SEVKEDİLEN KADIN TUTUKLANDI

  Haber: Arzu KAYA, İstanbul Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı, minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE GETİRİLDİ Lise öğrencisi F.D.A.Y.,...

DHA İSTANBUL- MİNİBÜSTE DARP İDDİASI: MAHKEMEYE SEVKEDİLEN KADIN TUTUKLANDI

 

Haber: Arzu KAYA, İstanbul

Maltepe'de lise öğrencisi genç kızı, minibüste darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖZALTINA ALINDI, ADLİYEYE GETİRİLDİ

Lise öğrencisi F.D.A.Y., Pendik-Kadıköy hattındaki minibüste giderken, bir kadının başörtüsü nedeniyle kendisine hakaret ve darp ettiği iddiasıyla şikayette bulundu. Olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli A.A.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA SAÇINI ÇEKTİM, TÜRBANI ELİMDE KALDI"

Nöbetçi savcılıkta ifade veren kadın grafiker A.A.K.'nın suçlamaları kabul etmediği, "Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Ve bu sırada 'Sen ölmelisin' dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

5 AYRI SUÇTAN TUTUKLAMA İSTEMİ

Savcılık şüphelinin "Tehdit", "Hakaret", "Basit yaralama", "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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