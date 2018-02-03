Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TEMA Vakfı Doğa Dostu temsilci arıyor
TEMA Vakfı Doğa Dostu temsilci...
 İstanbul için fırtına uyarısı
 İstanbul için fırtına uyarısı
Hamas Lideri Haniye'nin 'Küresel Teröristler' listesine alınmasına tepki 
Haniye'nin 'Küresel Teröristler' listesine alınmasına...
İran: ABD, Suriye'den ya çıkar ya tokatla çıkarırız
ABD, Suriye'den ya çıkar ya...

DHA İSTANBUL - MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - Ümraniye'de park halindeki bir minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki kereste deposuna sıçradı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü. Saat...

DHA İSTANBUL - MİNİBÜSTE ÇIKAN YANGIN KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL - Ümraniye'de park halindeki bir minibüste başlayan yangın kısa sürede büyüyerek yandaki kereste deposuna sıçradı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Saat 03.00 sıralarında Yukarı Dudullu Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'nde park halindeki 34 TS 9402 plakalı kapalı kasa minibüsün motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler aracı tamamen sararken, yan tarafta bulunan kereste deposuna da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale edebilmek için deponun metal duvarında elektrikli demir testeresi ile delikler açtı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 4 bin metrekarelik alanı kapsayan deponun içinin tamamen ahşap malzemeyle dolu olduğu öğrenildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, depoda maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-----------------------------
-Alev alev yanan depo
-İtfaiye ve polis ekipleri
-İtfaiye ekiplerin çalışması
-Yanan minibüs
-Kereste deposundan detay
-İtfaiye eri demir testeresiyle kesmesi
-Vatandaşla röp.
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314