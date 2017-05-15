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DHA İSTANBUL  - MİNİATÜRK'TE KAZA; OKUL GEZİSİNDE MİNİ TRENİN ALTINDA KALDI

  Haber-Kamera:  Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL,()  Miniatürk' e düzenlenen okul gezisinde,  arkadaşlarına bakarken mini trenin altında kalan 10 yaşındaki Ali Beyhan'ın sol bacağı kırıldı, kollarından  hafif...

DHA İSTANBUL  - MİNİATÜRK'TE KAZA; OKUL GEZİSİNDE MİNİ TRENİN ALTINDA KALDI

 

Haber-Kamera:  Mustafa ÖZDABAK - Özgür EREN - Zeki GÜNAL / İSTANBUL,() 
Miniatürk' e düzenlenen okul gezisinde,  arkadaşlarına bakarken mini trenin altında kalan 10 yaşındaki Ali Beyhan'ın sol bacağı kırıldı, kollarından  hafif şekilde yaralandı. 
Bağcılar'da bir ortaokul, öğrenci ve öğretmenlerin içinde bulunduğu 5 otobüsle Miniatürk gezisi düzenledi. Gezi sırasında öğrencilerden Ali Beylan,  Gezi Treni'nin altında kaldı. Görevli hemen treni durdurdu. Acılar içerisinde kıvranan öğrencinin yardımına öğretmenleri ve Miniatürk çalışanları koştu.  Öğrenci, ilk müdahaleyi yapan 112 görevlileri tarafından önce özel bir hastaneye kaldırıldı.Yapılan muayenede sol bacakğında kırık belirlendi ve alçıya alındı. Büyüme çağındaki olan Ali Beyhan'a ameliyat gerektiği belirlend ve buradan  Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Öğrencilerden birinin  yaşanan olayda bacağının kırılması üzerine, okul gezisine son verildi. Öğrencinin geziye katılmak için ailesinden izin kağıdı getirdiği belirtildi. Öğretmenlerin haber vermesi üzerine, baba Bayram Beyhan da hastaneye geldi.

 
Görüntü Dökümü
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-Çocuğun hastaneye getirilişi
-Çocuğun ambulanstan çıkartılışı
-Çocuğun hastaneye girişi
-Hastaneden detay görüntü
-Çocuğun öğretmenlerinden detay görüntü
-Çocuğun babasından detay görüntü
-Çocuğun hastaneden çıkartılışı
-Babanın kısa konuşması
-Çocuğun araca bindirilişi
-Aracın gidişi
-Miniatürkten genel ve  detay görüntü
-Miniatürkün içerisinde mini trenin  duvardaki  afişi
 

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