DHA İSTANBUL - MİLLİ SAVUNMA BAKANI IŞIK CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA GÖRÜŞMEK İÇİN BEYLERBEYİ SARAYI'NDA..

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 17:00'de Beylerbeyi Sarayı'nda Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'u kabul edecek. Kabulün ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la görüşecek. Fikri Işık saat 16:45 itibariyle Beylerbeyi Sarayı'na geldi. Aynı davetin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a da yapıldığı, Akar'ın da bu akşam Beylerbeyi Sarayı'na gelip Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi beklendiği öğrenildi.

ÖZBEK MİSAFİR DE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul edeceği Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov da Beylerbeyi Sarayı'na geldi.

Görüntü Dökümü:

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- Fikri Işık'ın konvoyunun Beylerbeyi Sarayı'na gelişi

- Özbekistan Başbakan Yardımcısı Rustam Azimov'un giriş yapması

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