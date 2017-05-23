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DHA İSTANBUL- MEZARLIKTA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul Pendik Kaynarca Mezarlığı'nda mezar kazımı sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Polisler, top mermisini muhafaza ederek bomba imha şube müdürlüğüne götürdü. Pendik Kaynarca...

DHA İSTANBUL- MEZARLIKTA PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN - Cengiz ÇOBAN / İstanbul
Pendik Kaynarca Mezarlığı'nda mezar kazımı sırasında patlamamış top mermisi bulundu. Polisler, top mermisini muhafaza ederek bomba imha şube müdürlüğüne götürdü.
Pendik Kaynarca Mahallesi Tandoğan Caddesi'ndeki Kaynarca Koca Mezarlığı'nda saat 15,30 sıralarında mezar kazımı sırasında top mermisi bulundu. Mezar kazan kişiler, buldukları top mermisini yüzeye çıkartarak polisi aradı. Ekipler, olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Daha sonra bomba imha ekipleri patlamamış top mermisi üzerinde inceleme yaptı. Muhafaza altına alınan top mermisi Bomba İmha Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü
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-Bulunan top mermisi
-Polisler
-Bomba imha ekipleri
-Top mermisinin götürülmesi
-Genel ve detay
 

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