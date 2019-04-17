DHA İSTANBUL- MEVLÜT UYSAL GÖREVİ EKREM İMAMOĞLU'NA DEVRETTİ

İstanbul
Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelerek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.
Görüntü Dökümü:
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-devir teslim töreninden görüntüler
İstanbul Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelerek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı. Görüntü Dökümü: ------------ -devir teslim töreninden görüntüler
17 Nisan 2019 Çarşamba 19:45
İstanbul
Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesine gelerek Mevlüt Uysal'dan görevi devraldı.
Görüntü Dökümü:
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-devir teslim töreninden görüntüler
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