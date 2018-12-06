DHA İSTANBUL - METROBÜS ARIZASI UZUN KUYRUKLARA NEDEN OLDU (1)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Metrobüs kuyruğu
-Yolda yürüyenler
Alper KORKMAZ - İSTANBUL Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor. Görüntü Dökümü;: --------- -Metrobüs kuyruğu -Yolda...
06 Aralık 2018 Perşembe 09:06
Alper KORKMAZ - İSTANBUL
Şirinevler Metrobüs Durağı'nda Topkapı yönünde metrobüs arızalandı. Uzun metrobüs kuyruğu oluşurken çok sayıda kişi metrobüs yolunda yürüyor.
Görüntü Dökümü;:
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-Metrobüs kuyruğu
-Yolda yürüyenler
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