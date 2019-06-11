DHA İSTANBUL - METEOROLOJİDEN YAĞMUR VE DOLU UYARI

İstanbul - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağmur ve dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den yapılan uyarı şu şekilde:

"Bugün öğleden sonra Marmara'nın güneydoğusu (Bursa, Bilecik, Sakarya'nın güneyi), İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak), Göller Yöresi (Burdur, Isparta), İç Anadolu'nun kuzeybatısı (Ankara, Eskişehir, Kırıkkale, Çankırı), Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde (Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum ve Amasya) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak dolu yağışı ile birlikte kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kısa süreli ve yerel yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"