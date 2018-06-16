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DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI: YARIN ÖĞLENE KADAR SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağnak yağışların etkili olacağını   belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı....

DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ UYARDI: YARIN ÖĞLENE KADAR SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR...

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da yarın öğle saatlerine kadar sağanak ve gökgürültülü sağnak yağışların etkili olacağını   belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Meteroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Merkezi'nden yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da bu akşam saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışların il genelinde yarın öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olara kuvvetli olacağının tahmin edildiği açıkladı. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi. 


 

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