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DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 2 GÜNLÜK YAĞIŞ UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da iki gün boyunca sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını açıkladı. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bu gece yarısından...

DHA İSTANBUL - METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN 2 GÜNLÜK YAĞIŞ UYARISI

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da iki gün boyunca sağanak ve gök gürültülü yağışların etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre İstanbul’da bu gece yarısından sonra başlaması beklenen yağmur, sağanak ve gök gürültülü olacak. Yağmurun yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak akşama kadar yerel olarak kuvvetli (10-30 kg/metrekare) olması bekleniyor. Yağışlı hava kütlesinin salı gece saatlerinden sonra İstanbul’da tekrar etkili olarak çarşamba günü kuvvetli (15-35 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını istedi.


Görüntü Dökümü:
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-Dün İstanbul'da etkili olan bulutlar ve yağmur

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