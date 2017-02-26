DHA İSTANBUL - MESUT BARZANİ İSTANBUL'DA

İbrahim YILDIZ, İstanbul

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Özel uçakla saat 15.30'da İstanbul'a gelen Barzani'yi Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Dışişleri Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Kısa bir süre burada dinlenen Barzani daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere havalimanından ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Göndere çekilen bayraklar

-Mesut Barzani'nin konukevinden ayrılışı

-Detay görüntüler