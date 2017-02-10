Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

DHA İSTANBUL- MEŞRUBAT KAMYONU AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

  Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, () Avcılar'da yükünü indirdikten sonra hareket eden meşrubat kamyonu, kaldırımdaki bir ağacı kökünden söktü. Olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketin önünde park ederek...

DHA İSTANBUL- MEŞRUBAT KAMYONU AĞACI KÖKÜNDEN SÖKTÜ

 

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, ()

Avcılar'da yükünü indirdikten sonra hareket eden meşrubat kamyonu, kaldırımdaki bir ağacı kökünden söktü.

Olay, Reşitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Bir marketin önünde park ederek meşrubat indiren iki görevli yollarına devam etmek istedi. Kamyon şoförü arkasından gelen bir otomobili son anda görünce yolu ortalamaktan vazgeçti ve kamyonunun kasası, yola biraz eğik ağaca çarptı. Ağaç, kökünden sökülerek devrildi. Bu sırada kaldırımda kimsenin bulunmaması veya kamyonun önünde park eden araç olmaması olası başka bir kazayı önledi. Avcılar Belediyesi Park ve Bahçeler ekibi gelerek, dalları ve gövdesini parçaladıkları ağacı kaldırdı, cadde yeniden araç trafiğine açıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın olduğu yerdeki ekmek fırınının sahibi Nazmi Biter, fırının önünde park ettiği aracını kazadan kısa süre önce başka bir yere gönderdiğini belirterek, caddenin dar olduğunu, sabah ve akşam saatlerinde, hafta sonlarında trafiğin kilitlendiğini söyledi. İşyerindeki güvenlik kamerası kayıtlarında kazanın olduğu gibi göründüğünü belirten Biter, “Burası aslında çok işlek bir nokta. Allah'tan o sırada kimse geçmiyordu. Yoksa koca ağaç üzerlerine devrilebilirdi. Çok şükür cana zarar gelmedi" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------

-Güvenlik kamerası görüntüsünde olay anı

-Fırıncı Nazmi Biter'in anlatımı

-Ağacı kaldıran görevlilerin çalışmaları (Cep telefonu kamerası)

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.