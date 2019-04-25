DHA İSTANBUL - MERAL AKŞENER'İN EVİNİN ÖNÜNDEKİ GERGİNLİK: 16 SANIK BERAAT ETTİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak slogan atan 16 kişi hakkında "Hakaret" ve "Tehdit" suçunda açılan davada karar verildi. Mahkeme, "Tehdit" ve "Hakaret" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek tüm sanıkların beraatine karar verdi.

İstanbul Anadolu 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan 15 sanık ve avukatları ile sanıkların ikisinden şikayetçi olan Meral Akşener'in avukatları katıldı.

Söz alan Akşener'in Avukatı Meral Alemdar, iki sanık hakkındaki şikayetlerinin sürdüğünü söyledi. Sanıkların avukatı ise müvekkillerinin protesto haklarını kullandıklarını söyleyerek beraatine karar verilmesini istediler. Son sözleri sorulan sanıklar avukatlarının savunmalarına katılarak beraatlerine karar verilmesini talep ettiler.

TAMAMI HAKKINDA BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanıkların "Hakaret" ve "Tehdit" olarak nitelendirilen sözlerinin yasada suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatlerine karar verdi.

