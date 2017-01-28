DHA İSTANBUL - MEHMET EKİNCİ TUTUKLANDI (1)

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL
Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.
Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.
Görüntü Dökümü:
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/ÖZEL////
-Ekinci'nin adliyeye getirilmesi
-Ekinci'nin konuşması
-Genel ve detaylar
28.01.2017 - 10.58 Haber Kodu : 170128032_