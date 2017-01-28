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DHA İSTANBUL- MEHMET EKİNCİ ADLİYEDEN ÇIKARILIRKEN DE KONUŞTU (1)

  Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet...

DHA İSTANBUL- MEHMET EKİNCİ ADLİYEDEN ÇIKARILIRKEN DE KONUŞTU (1)

 

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER - İSTANBUL

Eski hakim Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

Yalova'da yakalanan 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, Bakırköy Adliyesi'ne getirildi. Ekinci, ifadesinin ardından "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı. Mehmet Ekinci, adliyeden çıkarılırken de gazetecilere açıklama yaptı.



Görüntü Dökümü:

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/ÖZEL////

-Adliyeden çıkarılması

-Konuşması

-Polis aracını bindirilmesi

 

 

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