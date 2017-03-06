DHA İSTANBUL - MARATONDA HAYATINI KAYBEDEN SPORCU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İhsan YALÇIN - Akın ÇELİKTAŞ, İstanbul

Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu'nda bitiş çizgisine 500 metre kala yaşamını yitiren 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

12. Runatolia Uluslararası Antalya Maratonu Fetih Koşusu'na katılan ve yarı maraton yarışının bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığılırak yaşamını yitiren Zeynel Murat Batur için Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene Butur'un ailesi, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Zeynel Murat Batur'un babası İsmet Batur cami bahçesinde taziyeleri kabul etti. İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından sporcunun tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu.

Zeynel Murat Batur, Yenikavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Cenaze namazına katılanlar

-Cenaze namazının kılınması

-Taziyelerin kabulü

-Gözyaşlarına boğulanlar

-Zeynel Murat Batur'un fotoğrafları

-Genel ve detaylar