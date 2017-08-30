DHA İSTANBUL- MALTEPE’DE 30 AĞUSTOS FENER ALAYI 

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ İstanbul

Maltepe Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 95’inci yıldönümünü nedeniyle Fener Alayı düzenlendi.

Zaferin 95’inci yıldönümüne özel olarak yapılan etkinlikler kapsamında, belediye önünden meydana doğru vatandaşlar ellerinde meşaleler ve pankartlarla fener alayı gerçekleştirdi.

Yürüyüş sırasında bir açıklama yapan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç," Ülkemizin, milletimizin diriliş yıldönümü. Bundan 95 Yıl önce Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile birlikte Anadolu halkı adına yola çıkarak mazlum milletler adına bir tarih yazdı. 95 yıldır bu gökkubenin altında başımız dik alnımız açık bir şekilde, hem İstiklal Marşımızı söylüyorsak, hem özgürlük şarkılarını söylüyorsak bunu Atatürk'e, İsmet İnönü'ye ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Bize düşen bu Cumhuriyet'e hep beraber sahip çıkmaktır" dedi.

Etkinlikler çerçevesinde ilçe meydanında ünlü sanatçı Onur Akın da konser verdi.

Görüntü dökümü:

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-Yürüyüşten görüntü

-Ali Kılıç ile röp

-konserden detaylar

-Genel ve detaylar