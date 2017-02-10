DHA İSTANBUL- MALTEPE'DE YOL KENARINDA CESET BULUNDU



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL

Maltepe'de yol kenarında bir erkeğe ait ceset bulundu.

Altayçeşme Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesetten Metin Kaymak (48) adına nüfus cüzdanı çıktı. Ceset olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Cesedin görüntüsü

-Polis ve sağlık ekiplerinin görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler